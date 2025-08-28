Buli-TV-Rechte: Was ist Österreichs Fußball wert?

Warum braucht man heute mehrere Abos, um wirklich alle Spiele sehen zu können? Welche Rolle spielen ORF, Sky und andere Player im Rechte-Poker? Und wie sieht die Zukunft der Fußball-Übertragungen in Österreich aus? Diesen Fragen gehen wir in unserem wöchentlichen Fußball-Talk „Gelb-Rot“ nach.