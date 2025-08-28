„Hat nie gezeigt, dass er eine Hilfe sein kann!“

Er mag inzwischen 94 Jahre alt sein, aber in der Formel 1 macht ihm weiterhin niemand ein X für ein U vor – und auch Mick Schumacher ist vor dem unbestechlichen Urteil von Bernie Ecclestone nicht sicher! Der frühere Rennsport-Zampano äußerte sich am Rande des Zandvoort-Grand-Prix zur Enttäuschung vieler „Schumi“-Fans, dass der Sohn von Legende Michael Schumacher wohl auch im kommenden Jahr kein Formel-1-Cockpit haben wird, knallhart ..
Der heute 26 Jahre alte Mick Schumacher war in den Saisonen 2021 sowie 2022 bei 43 Rennen für das Haas-Team in der Formel 1 gestartet und hatte dabei 12 Punkte für die Fahrer-Wertung der Weltmeisterschaft ergattert.
Beim Grand Prix von Österreich fuhr er im Sommer 2022 als Sechster sein bestes Ergebnis ein – der Vertrag bei Haas wurde am Ende der Saison aber nicht verlängert, legendär ist die Kritik, die Teamchef Günther Steiner regelmäßig an Schumacher übte ...
„Es ist so viel Zeit verstrichen!“
„Es ist so viel Zeit verstrichen, dass die Leute sich nicht mehr daran erinnern, was er leisten kann“, erlaubt Ecclestone nun einen Einblick in seine Gedanken über Mick Schumacher. „Er hat einen guten Namen, aber ob er fahrerisch eine Hilfe sein kann?“ so der 94-Jährige gegenüber sport.de.
„Warum sollte er das jetzt tun können?“
„Er hat das nie gezeigt, warum sollte er das jetzt tun können?“, wundert es ihn von daher wenig, dass das nächste Saison neu in die Formel 1 einsteigende Team von Cadillac lieber auf Sergio Pérez und Valtteri Bottas setzen wird als auf Schumacher.
Und doch: Ganz abschreiben würde Ecclestone den Deutschen trotzdem nicht, völlig ausschließen, dass nicht doch etwas in ihm stecken könnte, was bisher verborgen blieb. „Man sollte ihm eine Chance geben!“
