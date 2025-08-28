Bis zu 35 Grad: Wohnungen werden zu Hitzefallen

„Auch wenn sich der Sommer 2025 im Mittelfeld der letzten Jahre bewegt und man von Temperaturrekorden weit weg war. Es kann also durchaus noch schlimmer sein“, sagt BOKU-Professor Herbert Formayer. Trotz der eher durchschnittlichen Temperaturen war das Innenraumklima unbehaglich. Zu viel Hitze und keine Abkühlung sind aber nicht nur unangenehm, sondern auch ein ernst zunehmendes Problem. Die gesundheitlichen Folgen können verheerend sein. Wie Umweltmedizinerin Daniela Haluza warnt: „Hitze belastet Körper und Psyche. Es drohen Schwindel, Kreislaufproblemen oder Dehydrierung. Für manche können die hohen Temperaturen lebensgefährlich sein.“