Keine Einigung mit ÖGK: Ärzte-Streik auch in Wien?

Nachdem es bereits in Kärnten zum Streik der Kassenärzte gekommen war, hatte man hier auf ein Einlenken der ÖGK gehofft, doch Fehlanzeige! „Derzeit gibt es keine Einigung“, heißt es. „Mit der ablehnenden Haltung der ÖGK hängen auch unsere Mitarbeiter*innen weiter in der Luft, bekanntlich sind ihre Kollektivverträge direkt an einen Tarifabschluss gebunden. Wir werden dies in der Kurie im Detail analysieren und weitere Schritte diskutieren“, teilte die Wiener Ärztekammer ihren Mitgliedern in einer Mitteilung mit. Denn auch die Gehälter des Ordinationspersonals können erst dann erhöht werden, wenn es einen Abschluss mit der ÖGK gibt.