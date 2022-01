Wohnhausbrand: Steckdose fing zu brennen an

Sonntagabend musste die Feuerwehr Wolfsberg zu einem Brand in die Stadt ausrücken. „Laut Ermittlungen dürfte eine am Wohnhaus außerhalb angebrachte Steckdose einen technischen Defekt gehabt und in Folge zu brennen begonnen haben“, schildern die Einsatzkräfte, die das Feuer rasch unter Kontrolle bringen konnten. Verletzt wurde niemand.