Grüne starten neuen Anlauf in Standort-Diskussion

Die Grünen im Bezirk Neusiedl am See starten nun einen weiteren Anlauf, um Gols als Standort für das geplante neue Krankenhaus zu verhindern. Sie bringen erneut ein Grundstück im Betriebsgebiet von Neusiedl am See ins Spiel. „Alles andere macht auch keinen Sinn“, sind sich die grünen Gemeinderäte aus dem Bezirk einig. Neusiedls Bürgermeisterin zeigt sich jedoch skeptisch.