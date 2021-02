Bündnis für Spitalsstandort

In den vergangenen Wochen hat eine Bürgerinitiative auf sich aufmerksam gemacht, die sich zwar für das Krankenhaus in Gols, aber gegen den Standort Wiesäcker ausspricht. Nun hat sich auch eine „Gegeninitiative“ aufgetan, die genau für diesen speziellen Platz am Rande des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel ist. Nicht zuletzt deshalb, weil die Natur Patienten bei der Genesung helfen soll.