Kontrollierte Durchseuchung - oder was?

Als Wissenschafter will ich, dass man exakt definiert, worüber wir überhaupt sprechen. Doch das von mir zitierte Satzungetüm ist Fachchinesisch. So etwas versteht in der breiten Öffentlichkeit kein Mensch. Beim Wort Durchseuchung wiederum denken Menschen gefühlsmäßig an Pest oder Cholera. Was nach Tod und Leichen klingt. Können Sie allgemein verständlich erklären, was gemeint ist?

Blicken wir über die Grenzen, so sehen wir, dass die positiv getesteten Menschen - ich sage bewusst nicht Patienten, weil nicht alle erkranken - explosionsartig zunehmen. Man kann damit rechnen, dass nahezu alle Ungeimpften sich jetzt infizieren werden. Gemeinsam mit den Geimpften werden dann fast alle Österreicher mit dem Virus Kontakt gehabt haben. Gewollt bei der Impfung als Schutz oder ungeschützt als Ungeimpfte. Letztere werden jene sein, die viel wahrscheinlicher im Krankenhaus landen.