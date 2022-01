„Bedürfnis nach Kultur - nicht nur nach Hotels“

Die Mutter im Kirchenchor, der Vater Tanzmusiker, die Geschwister in der Blaskapelle - kein Wunder, dass auch Nikolaus zur Musik fand. „Im Schlafzimmer meines Opas stand ein Flügel und bei uns lagen unzählige Instrumente rum, von der Geige bis zur Tuba. Mein erstes Instrument war Tenorhorn, denn ich wollte unbedingt zur Harmoniemusik“, erinnert sich der gebürtige Schrunser, der seinen Horizont nicht nur musikalisch bald erweitern sollte. Von seiner Familie ermuntert, ließ er das Lehrstudium für Latein und Geschichte bald Geschichte sein und studierte am Salzburger Mozarteum Posaune und Musikpädagogik, aber auch Dirigieren und Chorleitung. „Ich liebe das Musizieren mit großen Formationen, auch wenn ich nicht 100 Ausführende brauche, um mein Ego adäquat einbetten zu können. Es ist vielmehr der Klang, die Klangfarben, der Facettenreichtum. Und welches Instrument hat mehr Facetten als die menschliche Stimme?“ Mit dieser Vision vor Augen wurde Nikolaus bald zu einem gefragten Chorleiter, etwa bei den Tiroler Festspielen Erl oder am Theater Ulm, und Dirigenten (Universitätsorchester Innsbruck, Musica Camerata).