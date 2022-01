17-jährige ÖSV-Aufsteigerin glänzt im Europacup

Gleich vier Vorarlbergerinnen sind an diesem Wochenende bei den Europacup-Riesentorläufen im französischen Oriceres-Merlette engagiert. Im ersten Rennen am Samstag schafften es zwei von ihnen in die Punkte. Die Bezauerin Elisabeth Kappaurer fuhr in ihrem zweiten Rennen nach langer Verletzungspause auf Rang 21. Das beste Ländle-Girl landete auf Rang 15.