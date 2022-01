Olivier und Zudrell lassen das Ski-Ländle jubeln

Goldener Auftakt für Vorarlbergs Ski-Asse bei den österreichischen Nachwuchsmeisterschaften in Hinterstoder (OÖ). Die 17-jährige Bregenzerwälderin Victoria Olivier raste mit der Tagesbestzeit zum Riesentorlauf-Titel in der U18-Klassse. Der erst 16-jährige Silbertaler Moritz Zudrell ließ im Slalom die gesamte Konkurrenz hinter sich und schnappte sich ebenfalls Gold in der U18.