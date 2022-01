Die Stadt investiert in Bildung und Verkehr

Auch 2022 investiert die Stadt Salzburg trotz Pandemie-Belastung in ihre Infrastruktur. Ausgaben von 60 Millionen Euro sieht alleine der Projekthaushalt vor. Insgesamt beträgt das Stadt-Budget 620 Millionen Euro. Die Schwerpunkte liegen bei Bildung und Verkehr. Alleine in die Modernisierung von Schulen, Kindergärten und Horten fließen in diesem Jahr 13,2 Millionen Euro. Die Vorbereitungsarbeiten für die Mini-U-Bahn S-Link schlagen bereits mit fünf Millionen Euro zu Buche.