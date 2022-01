Der Tennengau zündet 2022 den Investitionsturbo

Neue Schulen, zusätzliche Kindergartenplätze, Investitionen in den Hochwasserschutz und teure Baustellen: Die Corona-Pandemie stellt die 13 Gemeinden im Tennengau allesamt weiterhin vor eine ungewisse Zukunft. Dennoch investieren die meisten Orte heuer kräftig. Vielerorts stehen im neuen Jahr 2022 millionenschwere Großprojekte an. Allerdings: So manche Investitionen und Bauvorhaben müssen die Tennengauer Ortschefs vorerst noch hintan stellen.