Zahl steigt: Fast 700 Neuinfektionen in Kärnten!

Die Zahl der Neuinfektionen steigt, die Zahl der Patienten in Krankenhäusern sinkt. Derzeit sind 71 Patienten hospitalisiert, um acht weniger als am Vortag. 20 davon befinden sich auf der Intensivstation, um drei weniger als am Freitag. 266 Personen gelten als genesen. Ein weiterer Kärntner ist mit oder an den Folgen von Corona verstorben, somit steigt die Zahl der Verstorbenen auf 1105 Verstorbene. In Kärnten gibt es seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 89.607 bestätigte Fälle.