Ist der Traum von einem Eigenheim ausgeträumt?

Viele junge Menschen träumen nach wie vor vom Eigenheim. Nur war es früher wesentlich einfacher, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Die „Krone" war diesbezüglich im Gespräch mit dem Immobilienexperten Felix Josef. Eine durchschnittliche Eigentumswohnung in Wien kostet rund 400.000 Euro. Selbst mit Kredit muss ein Drittel aus Eigenmitteln stammen. Wenn da die Großeltern und Eltern nicht mitzahlen, gestaltet sich die Finanzierung schwierig. Zudem sei die Bereitschaft ein eigenes Haus zu bauen und über Jahre hinweg jedes Wochenende daran zu arbeiten, fast nicht mehr gegeben. Laut Josef wird sich der Wohntrend der jungen Leute in Richtung Stadtflucht bewegen. Eine Jungfamilie kann sich eher ein Haus in Niederösterreich oder Burgenland leisten, als eine ausreichend große Wohnung in Wien. Parallel wurden fünf junge Wiener zu ihren Wohnplänen befragt.