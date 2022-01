Geldwäsche: Mensdorff-Pouilly im April vor Gericht

Der Geldwäscheverdacht beruhe darauf, „dass der angeklagte Rüstungslobbyist Vermögensbestandteile in Höhe von zwei Millionen Euro“ mittels Scheinvertrag auf das Konto einer Gesellschaft weiterüberweisen habe lassen, die in seinem Einflussbereich gestanden sei. Die Gelder habe er von dort „großteils durch Dritte in bar zum Zwecke der Übergabe an unbekannt gebliebene Empfänger“ entnehmen lassen. Außerdem habe er veranlasst, dass Gelder auf das Konto „einer weiteren ihm zurechenbaren Gesellschaft“ überwiesen wurden, „um die Gelder zu verbergen oder ihre Herkunft zu verschleiern“.