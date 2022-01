Mit einem neuem Labor gegen das Testchaos

Galt Vorarlberg noch zu Modellregion-Zeiten als Vorzeigeland in Sachen Testen, ist nun auch hierzulande das große Testchaos ausgebrochen. Der Grund: Die Auswertung der inzwischen verwendeten PCR-Tests erfolgt in externen Laboren. „Das liegt nicht in unserem Einflussbereich“, rechtfertigt sich Landesrat Gantner.