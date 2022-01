Covid-19-Erkrankung überführte Kriminellen

Krimineller bereits in U-Haft

Allein dem Coronavirus ist es zu verdanken, dass Alahverdian alias Rossi alias Knight nun in Schottland ausfindig gemacht wurde. Der 34-Jährige hat sich inzwischen so weit gesundheitlich erholt, dass er bereits in Untersuchungshaft sitzt. Die US-Behörden haben einen Auslieferungsantrag gestellt – gegen den Arthur Knight Einspruch erhoben hat. Das Verfahren könnte sich also noch mehrere Monate hinziehen.