Chaos muss mit Montag beseitigt sein

Das ist der worst case. So etwas darf einfach nicht passieren.„ Wie auch viele andere ist die Vorsitzende der Landesleitung AHS, Gertraud Salzmann, entsetzt über das bundesweite Testversagen an den Schulen. Nur durch aussagekräftige und verlässliche PCR-Tests sei es möglich, die Bildungseinrichtungen offen zu halten, so Salzmann. “Es herrscht eine große Unsicherheit, aber wir fordern: Am Montag hat das System wieder zu funktionieren!„ Dass nun wieder auf Antigentests gesetzt wird, trifft bei Salzmann auf Unmut. “Wir wissen, dass diese Tests nicht so aussagekräftig sind." Ab Montag wird an Salzburgs Schulen fünfmal die Woche getestet. Per Schnelltest werden zumindest hochinfektiöse Schüler rausgefiltert.