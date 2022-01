81-Jährigen im letzten Moment aus dem Inn gezogen

Dem beherzten Eingreifen von zwei Passanten verdankt ein 81-jähriger Tiroler sein Leben. Der Radfelder ist am Donnerstag gegen 16.15 Uhr auf schneebedecktem Boden in Kramsach ausgerutscht und in den Inn gestürzt. Zwei Spaziergänger, die mit ihren Hunden unterwegs waren, hörten die Hilferufe und zogen den stark unterkühlten Mann im letzten Moment aus dem Wasser.