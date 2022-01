Stelze und Krügerl beim Wiener Eistraum genießen

Der kürzeste Weg aufs Eis

Wer nicht lang in der Warteschlange an der Kassa warten will, hat die Möglichkeit, sowohl den Ticketkauf als auch die verpflichtende Registrierung bereits vorab online zu erledigen. Dann braucht man beim Eingang nur noch einen gültigen 2G-Nachweis vorzeigen und kann direkt aufs Eis.