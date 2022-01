Hühner und Zwerghasen kamen in Flammen um

Da die Temperaturen am Donnerstag schon im Minusbereich lagen und die Nacht klirrend kalt werden sollte, wollte eine 73-Jährige in Herzogsdorf ihre elf Hühner und zwei Zwerghasen vor der Kälte schützen und zündete gegen Abend in der Gartenhütte eine Ölkerze in einem Kochtopf an. Ein Nachbar nahm kurz vor 19 Uhr starke Rauchentwicklung im Bereich der Hütte wahr und verständigte die Hausbesitzer.