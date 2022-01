Maskenpflicht im Freien ab Freitag in Kitzbühel

Gültigkeit bis Ende Hahnenkammrennen

Die bereits kundgemachte Verordnung tritt mit dem Freitag, 14. Jänner 2022, in Kraft. In Anlehnung an die sechste Novelle der sechsten Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung tritt sie mit Ablauf des 23. Jänners 2022 außer Kraft. Eine mögliche Verlängerung der Verordnung wird entsprechend den weiteren Entwicklungen neuerlich beurteilt werden, hieß es am Mittwoch vonseiten des Landes.