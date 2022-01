Kitzbühel-Rennen vor 1000 Fans geplant

Das Land bezog sich in einer Stellungnahme auf jene strikten Sicherheitsmaßnahmen, die über das gesetzliche Maß hinausgingen. In Österreich gebe es nach wie vor „eines der strengsten Covid-Maßnahmengesetze in Europa“, unterstrich das Land auf APA-Anfrage. Das Land Tirol und die Polizei planen darüber hinaus eine „Aktion scharf“ am Rennwochenende, kündigten die Verantwortlichen an. Sollten unerlaubt Partys stattfinden, würden die Behörden „mit aller Härte“ durchgreifen, hieß es. Zudem werde die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel als zuständige Gesundheitsbehörde an stark frequentierten Plätzen in Kitzbühel nach Möglichkeit eine FFP2-Maskenpflicht verordnen.