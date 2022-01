Im Corona-Schatten: So wird in Kitzbühel gefeiert

„Betrieb am Silvesterabend besonders wichtig“

„Die Gäste werden laufend durch die Mitarbeiter auf die Sperrstunde hingewiesen und alle Corona-Regeln minutiös eingehalten“, kontert die „DOTS Group“, die das „Take Five“ kürzlich übernommen hatte. „Es werden strenge 2G-Kontrollen durchgeführt. Plätze wurden mit Tischreservierungen vergeben“, heißt es dort. DOTS legte am Montag auch noch ordentlich nach, was die behördliche Schließung betrifft: „Am 31. Dezember 2021 vor Betriebsbeginn wurde der willkürliche Behördenakt gesetzt, um den Betrieb am Silvesterabend zu schließen, der in dieser besonders schwierigen Situation besonders wichtig gewesen wäre.“