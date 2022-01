Simon Eder läuft trotz Gewehr-Pech auf Platz zwölf

„Hätte schlimmer sein können“

„Die Null am Schießstand war wirklich nicht leicht. Leider hat sich in der letzten Runde der Stift vom Trageriemen gelöst, aber glücklicherweise hing das Gewehr nicht komplett bis zum Schnee hinab und ich konnte weiterlaufen, auch wenn es nicht einfach war“, so Eder. Auf den letzten Metern musste er die Waffe sogar in die Hand nehmen. „Aber es hätte schlimmer sein können und ich habe nicht viel Zeit verloren.“