Omikron legt Salzburgs Tracing und Labore lahm

In den Spitälern ist die Lage zurzeit noch stabil - die Betonung liegt hier aber auf dem Wort „noch“. So rechnet SALK-Primar Richard Greil bis Mitte nächster Woche mit einem massiven Patienten-Anstieg. „Omikron ist definitiv in der Lage, unser Gesundheitssystem hochgradig zu gefährden“, sagt der Mediziner.