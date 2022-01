Lebenslange Haft: Urteil nach Raubmord bestätigt

Unstillbares Leid

„Lebenslang!“ Nach der Bestätigung des Oberlandesgerichts können die Eltern in ihrem unstillbaren Leid wenigstens etwas zur Ruhe kommen. „Niklas kann uns niemand zurückbringen. Wir wollen aber, dass der Täter seiner gerechten Strafe nicht entgeht“, sagten die Eltern. Der „Krone“-Redaktion in Eisenstadt vertrauten sie einen Spruch an, der die tragische Situation der Familie widerspiegelt. „Wenn dein Kind stirbt, bekommst du lebenslänglich, ohne jemals etwas verbrochen zu haben...“ Worte, die sich für immer ins Herz brennen.