Im Ländle werden wieder mehr Lehrlinge eingestellt

Im vergangenen Jahr standen in Vorarlberg 6800 Lehrlinge in Ausbildung. Das waren zwar etwas weniger als 2020, allerdings gab es im abgelaufenen Jahr ein deutliches Plus von vier Prozent bei den neuen Lehrverträgen. Nach dem pandemiebedingten Einbruch scheint sich die Lage auf dem Lehrlingsmarkt also zu normalisieren.