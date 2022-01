Nicht geimpft! Claudia Riegler droht Olympia-Aus

Riegler, die ab Freitag im letzten Parallel-Weltcup-Riesentorlauf auf der Simonhöhe in Kärnten am Start ist, dürfte als Genesene unter gewissen Voraussetzungen aus Sicht der chinesischen Behörden einreisen, da die 2G-Regel gilt. Allerdings verlangen die Olympia-Organisatoren von ungeimpften Olympia-Teilnehmern, dass sie sich bei Ankunft in Peking 21 Tage in Quarantäne begeben. Dies macht zum Beispiel die Schweizer Snowboarderin Patrizia Kummer.