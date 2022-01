Pkw-Seriendiebe ausgeforscht und festgenommen

War bereits in Haft

Der auch in Österreich bereits einschlägig vorbestrafte 46-Jährige wurde aufgrund eines europäischen Haftbefehles der Staatsanwaltschaft Linz Ende Oktober 2021 in Tschechien festgenommen und Ende des Jahres nach Österreich ausgeliefert. Er zeigte sich geständig und wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Der 46-Jährige war bereits in Deutschland aufgrund von Einbruchsdiebstählen in Haft. Er wurde erst drei Wochen vor den ersten Straftaten in Linz aus dieser entlassen.