Baumpflanzungen lösen Proteste von Beduinen aus

In der israelischen Negev-Wüste hat ein Projekt zur Pflanzung von Bäumen zu Protesten von arabischen Beduinen geführt. Diese sehen in den Plänen nämlich einen Angriff auf ihre traditionelle Lebensweise. Am Mittwoch kam es deshalb zu gewaltsamen Ausschreitungen, bei denen die Polizei sogar Betäubungsgranaten einsetzte. Die Baumpflanzaktion sorgt auch für Streit innerhalb der Regierungskoalition.