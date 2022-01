Die Ländle-Adler kämpfen mit zahlreichen Absagen

Die Vorarlberger Skispringer sind zwar voll im Training, die Wettkämpfe gestalten sich in letzter Zeit aber problematisch. Während der Austria-Cup in Seefeld zuletzt gesprungen wurde - André Fussenegger (SV Dornbirn) landete bei den Junioren auf Platz zwei, Dominik Kulmitzer (SC Egg) auf Rang sieben - ist es international nicht ganz so einfach.