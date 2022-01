Großeinsatz: Wohnhaus in Bad Hofgastein in Flammen

Nun stehen die Nachlöscharbeiten an: Die Floriani öffnen dafür das Dach. Insgesamt ist es ein schwieriger Einsatz für die Feuerwehrleute. Vor allem auch wegen der minus 12 Grad, die im Ort am Dienstagmorgen herrschen - das Löschwasser droht in den Schläuchen zu gefrieren.