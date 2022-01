Schreibfehler: Gute Nachrichten für Häusl-Bauer

Flüchtigkeitsfehler sind in Gesetzen ja nicht unüblich, Türkis-Grün trägt einen skurrilen jedoch schon einige Zeit in den eigenen Corona-Verordnungen mit sich herum. So findet sich in Paragraf sechs der aktuellen Regeln eine Ausnahme für 2G-Kontrollen in Geschäften für „den Verkauf von Medizinprodukten und Sanitärartikeln, Heilbehelfen und Hilfsmitteln“.