Nehammer muss weiter in Heimquarantäne bleiben

Ansteckung bei Sicherheitsbeamten

Der Bundeskanzler befindet sich seit vergangenem Freitag in Heimquarantäne. Kurz nach der Bekanntgabe seiner Infektion entbrannte eine hitzige Diskussion, wo er sich angesteckt haben könnte. Wegen eines Fotos in einer Skihütte in Kärnten kamen Zweifel an der offiziellen Version auf, dass er sich bei einem Sicherheitsbeamten angesteckt habe. Nehammers Sprecher beteuerte aber, dass es sich hierbei um „unzutreffende“ Gerüchte handle: Die Infektion sei erst nach der Rückkehr aus dem Urlaub erfolgt.