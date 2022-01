Nehammer: Ansteckung bei Cobra, nicht auf Skihütte

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Angesteckt haben dürfte er sich am Mittwochabend bei einem Sicherheitsbeamten, so das Bundeskanzleramt. Nun tauchten Zweifel an dieser Version auf: Befeuert durch ein Foto, das Nehammer in einer Skihütte in Kärnten zeigt, wurde gemunkelt, dass sich der Kanzler im Skiurlaub angesteckt haben könnte. Sein Sprecher kontert den „unzutreffenden“ Gerüchten: Die Infektion sei nach der Rückkehr aus dem Urlaub erfolgt.