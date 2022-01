Oberster Gerichtshof urteilt im Streit um Weg

Mit Ketten, Absperrbändern, Zäunen, Ablagerungen – immer wieder versuchen Grundstücksbesitzer in Kärnten, Wanderer und Sportler vom Benutzen ihrer Wege abzuhalten. Dass das nicht so einfach geht, zeigt allerdings ein Zivilprozess aus dem Bezirk Feldkirchen: Seit rund 60 Jahren gibt es hier in einem Wald einen beliebten Wanderweg, der zwischen öffentlichem Gut und Privatbesitz liegt.