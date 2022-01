Mehr Soldaten im Kampf gegen Omikron in Tirol

„Immer auf so etwas vorbereitet“

Wieder einmal zeige sich die strategische Bedeutung des Bundesheeres für das Aufrechterhalten der kritischen Infrastruktur, hieß es. „Wir sind immer auf so etwas vorbereitet“, versicherte Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums und unterstrich, dass man als „strategische Reserve der Nation“ immer auf Knopfdruck handeln können müsse, wenn „Not am Mann“ ist.