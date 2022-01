Im Osten Österreichs wird Gas ab Februar teuer

Mitten im Winter wird im Osten Österreichs das Gas teurer. Wie Wien Energie, die Energieversorgung Niederösterreich (EVN) und Energie Burgenland am Mittwoch bekannt gaben, wird in diesen drei Bundesländern an der Preisschraube gedreht. Die Erhöhungen treten mit 1. Februar in Kraft. Für Haushaltskunden mit einem jährlichen Gasverbrauch von 8000 Kilowattstunden (kWh) beziehungsweise 15.000 kWh kommt es dadurch zu monatlichen Mehrkosten von elf Euro bzw. 21 Euro.