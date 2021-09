Durch Nord Stream 2 werden Gaspreise sinken

In einer am Dienstag veröffentlichten Analyse erklärte die Bank Goldman Sachs, dass die „Rekordpreise“ für Gas in Europa das Ergebnis von „außergewöhnlich niedrigen“ Lagerbeständen und der Vorhersage eines kalten Winters seien. Russland hatte die Gasbestellungen aus dem Ausland zuletzt bedient, aber darüber hinaus keine zusätzlichen Gaslieferungen getätigt. Grund sei ein Feuer in einem Verarbeitungsbetrieb der russischen Gasfirma Gazprom.