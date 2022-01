Silvester-Übergriffe: Zwei Festnahmen in Italien

Die Ermittlungen rund um sexuelle Übergriffe auf feiernde Frauen in der Silvesternacht haben nun in Mailand und Turin zu Festnahmen geführt. Die beiden Männer im Alter von 18 und 20 Jahren und ausländischer Herkunft wurden festgenommen, weil laut den Ermittlern konkrete Fluchtgefahr bestand. Ihnen wird sexuelle Gewalt in der Gruppe und Überfall vorgeworfen.