Wiener ÖVP-Mandatar Kieslich wechselt zur FPÖ

Die Entscheidung sei über die vergangenen Monate gereift, sagte Kieslich bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Der Grund sei der „Impfzwang“ gewesen. In der FPÖ könne er „gewisse Sachen“ nun härter ansprechen, da beide Parteien, die ÖVP und die FPÖ, in Wien in der Opposition seien.