„Big Luka“ mit Bestleistung bei „Hunderter“

Luka Brajkovic hat am Dienstag (Ortszeit) sein Jubiläum bei Davidson Basketball in der US-amerikanischen Collegeliga NCAA standesgemäß begangen. Beim 100. Einsatz im Dress der Wildcats erzielte der 22-jährige Feldkircher mit 25 Punkten eine persönliche Bestleistung. Zudem elf Rebounds bedeuteten gleichzeitig sein zwölftes Double-Double. Davidson besiegte Massachusetts mit 77:67 und machte das Dutzend an Siegen in Folge perfekt.