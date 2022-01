Max Franz: „Das ist alles ein bisschen zu viel!“

Vincent Kriechmayr, amtierender Weltmeister in Super-G und Abfahrt, verpasste das gestrige erste Training in Wengen. Nach Corona-Infektion konnte er bis gestern keinen negativen Test liefern. Aber: Gelingt ihm das bis heute zum zweiten Training (12.30 Uhr), könnte Vinc theoretisch die Rennen (Donnerstag Super-G, danach zwei Abfahrten) bestreiten. Olympia ist aktuell nicht in Gefahr.