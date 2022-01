Hunderttausende Tests bringen IT-Systeme ans Limit

So brach am Dienstagvormittag in Oberösterreich zeitweise das Anmeldesystem für PCR-Tests in den Apotheken zusammen. Bereits am Wochenende lief das System am Limit und produzierte immer wieder Ausfälle: Zahlreiche Oberösterreicher, die sich testen ließen, berichteten von langen Wartezeiten, einige erhielten überhaupt kein Testergebnis. Es folgten - krone.at berichtete - verärgerte Anrufe bei der Apothekerkammer.