Totalausfall bei der Plattform „Österreich testet“

Erneut gibt es derzeit landesweit massive Probleme bei PCR- und Antigentestungen. Wie der Betreiber einer Apotheke in Tirol, der anonym bleiben möchte, gegenüber der „Krone“ schildert, „funktionierte das System Österreich testet von der Früh weg fast gar nicht“. Bei der Hotline der Plattform teilte ein Mitarbeiter wenig später mit, dass es „derzeit einen Totalausfall gibt“, der bis Mittag behoben sein sollte. Betroffen sind dadurch die Apotheken in ganz Österreich sowie die Teststraßen in Oberösterreich, Burgenland, Kärnten und Steiermark.