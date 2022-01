US-Teenager entsorgte eigenes Baby in Mülltonne

„Als die Beamten eintrafen, leisteten sie dem Neugeborenen Hilfe, und der Rettungsdienst von Hobbs brachte das Baby in ein örtliches Krankenhaus“, so die Exekutive. Glücklicherweise war das Kind in stabilem Zustand. Durch Aufnahmen aus einer Überwachungskamera war die junge Mutter schnell ausgeforscht. Alexis A. gestand schließlich, dass sie ihr Baby in den Müllcontainer geworfen hatte.