„Aktion scharf“ | Pseudo-Pflicht?

Und wieder beherrschte am Montag Corona die Nachrichten. Erster Schultag im neuen Jahr, auch für viele Berufstätige der erste Arbeitstag 2022 - mit vielen Tests, deren Ergebnisse heute und in den folgenden Tagen die Neuinfektionszahlen nach oben schnellen lassen könnten. Gestern wurden 10.800 neue Fälle vermeldet - die Inzidenz kletterte auf 687. Womit aber Österreich noch immer mehr als glimpflich davonkommt. Denn einige europäische Länder - wie die Schweiz, Italien, Spanien oder Portugal - stöhnen schon unter Inzidenzen weit über 1000. Großbritannien nähert sich dem 2000-er. Und Frankreich hat ihn längst weit übertroffen. In Österreich startet heute eine „Aktion scharf“ mit Kontrollen der Einhaltung der 2-G-Regeln im Handel und der Gastronomie. Dafür kündigte der Innenminister auch den Einsatz von Zivilstreifen an. Ob es mit den vorhandenen Maßnahmen und der Kontrolle der Einhaltung dieser Maßnahmen gelingt, die Ausbreitung von Omikron in Österreich eindämmen zu können? Hoffen wir´s!