Mit Wohncontainern und Feldbetten gerüstet

Neben zwei betriebsinternen PCR-Teststraßen wurden bei den „illwerken vkw“ noch drei weitere Maßnahmen getroffen. Zum einen wurden die Teams aus dem Kraftwerk- und Netzbereich in verschiedene Gruppen aufgeteilt, die keinen Kontakt zueinander haben. Zum anderen erfolgt die Schichtübergabe virtuell und somit kontaktlos. Und nicht zuletzt besteht die Möglichkeit, innerhalb von 24 Stunden einen Isolationsbetrieb in den Kraft- und Umspannwerken aufzunehmen. „Wir haben bereits Wohncontainer aufgestellt, in die dann Feldbetten kommen würden“, erläuterte der Vorstand. Rund 40 Mitarbeiter könnten so in den Einrichtungen leben und die Energieversorgung garantieren. „In Summe sind wir auf die Omikronvariante vorbereitet.“